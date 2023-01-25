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«Уголовное дело вполне может затянуться на год». Юрист — о процессе над Дани Алвесом

«Уголовное дело вполне может затянуться на год». Юрист — о процессе над Дани Алвесом
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Стало известно, сколько будет идти судебное разбирательство в отношении бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, обвинённого в изнасиловании.

«Уголовное производство, когда дело касается заключённого под стражу, как в данном случае, срочное. Однако, какое бы ни было срочное, оно вполне может затянуться хоть на год. Но все дела, в которых уже есть заключённый, имеют приоритетный, срочный характер», — приводит слова юриста Мануэля Иглесиаса Прады 20minutos.es.

«Риск бегства, большие финансовые возможности, отсутствие связей с Испанией. Кроме того, он из Бразилии, у которой нет договора об экстрадиции с Испанией», — отметил другой источник, указывающий на то, что Алвесу будет трудно выйти под залог.

«Если заявитель будет настойчивым, последовательным и заслуживающим доверия, а также изнасилование будет подтверждено медицинским заключением и запечатлено камерами, то существует большая вероятность того, что г-на Алвеса не отпустят», — сообщил адвокат по уголовным делам, специализирующийся на сексуальных и уголовных преступлениях, Хуан Гонсало Оспина.

Напомним, 39-летний бразилец был заключён под стражу в Барселоне по подозрению в домогательствах и изнасиловании девушки в ночном клубе. В соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие предусмотрен тюремный срок от 4 до 12 лет. Дани Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг с футболистом контракт.

Легенду футбола посадят в тюрьму?! В чём обвиняют Дани Алвеса Легенду футбола посадят в тюрьму?! В чём обвиняют Дани Алвеса
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Теги Футбол Испания Дани Алвес •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: 20minutos.es

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