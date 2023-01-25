Пети: игроки сборной Франции, выигравшей ЧМ-1998, не общаются с Дешамом

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети высказался о главном тренере французской национальной команды Дидье Дешаме и его взаимоотношениях с бывшими партнёрами по сборной.
«С кем у Дешама хорошие взаимоотношения? Я не знаю. Игроки сборной Франции 1998 года не общаются с ним довольно давно. Общается ли Дешам с Марселем Десайи? Может быть, точной информации у меня нет. Но с нами он контакт не поддерживает. И это взаимно. Нам надоело молчать, не говорить правду. Мы живём в мире, где больше не можем ничего сказать. Так с кем Дешам общается? Ни с кем. Вот и всё», — приводит слова Пети RMC Sport.
Напомним, 7 января Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года. Под руководством специалиста национальная команда стала чемпионом мира в 2018 году и завоевала серебряные медали ЧМ-2022.
- 25 января 2023
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