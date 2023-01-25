Веретенников высказался о гонке бомбардиров в РПЛ сезона-2022/2023

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников высказался по поводу бомбардирской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, звание лучшего снайпера чемпионата разыграют между собой Владимир Сычевой («Крылья Советов»), Квинси Промес («Спартак») и Малком («Зенит»). У нидерландца и россиянина на данный момент по 14 голов, у бразильца — 12.
«Сычевой и Промес продолжат выяснять отношения между собой за звание лучшего бомбардира. Но есть небольшие сложности у обоих футболистов. Промес пропускает первые сборы с основой «Спартака», а Сычевой перешёл в другую команду — и вопрос, как он вольётся в новую схему с новыми партнёрами. Хотя в понедельник он забил красивый гол шикарным ударом со штрафного.
Есть ещё Малком, который совсем рядом. «Зенит» хорош в атаке. Это позволяет и ему претендовать на победу.
Почему сейчас футболистам тяжело перебить планку в 20 голов? Сложно сказать. Но по текущему сезону 14 мячей в 17 турах — отличный показатель. Вполне вероятно, кто‑то из вышеозначенной тройки забьет 20 с лишним мячей. Считаю, что лучший бомбардир должен забивать больше 20», — приводит слова Веретенникова «Матч ТВ».
- 25 января 2023
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