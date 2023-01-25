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«Зенит» разгромил «Аль-Бидду», забив девять безответных мячей

«Зенит» разгромил «Аль-Бидду», забив девять безответных мячей
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Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и катарской «Аль-Биддой». Команды играли на стадионе «Аспир-Центр». Противостояние завершилось со счётом 9:0 в пользу российского клуба.

По одному голу в составе сине-бело-голубых забили Густаво Мантуан, Илья Кирш, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев. Нападающий Иван Сергеев оформил хет-трик.

Далер Кузяев вышел на поле в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Бидда» с капитанской повязкой. Матч с «Аль-Биддой» является для «Зенита» первым после перехода бывшего капитана петербуржцев, хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион». Кузяев, ранее уже выполнявший функции капитана в матчах сине-бело-голубых, назывался одним из главных претендентов на замену хорвата в данном статусе.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 января 2023, среда. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
9 : 0
Аль-Бидда
Доха, Катар
1:0 Мантуан – 38'   2:0 Кирш – 47'   3:0 Мостовой – 51'   4:0 Сергеев – 54'   5:0 Ерохин – 62'   6:0 Бакаев – 68'   7:0 Караваев – 69'   8:0 Сергеев – 87'   9:0 Сергеев – 90'
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