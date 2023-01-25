«Зенит» разгромил «Аль-Бидду», забив девять безответных мячей

Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и катарской «Аль-Биддой». Команды играли на стадионе «Аспир-Центр». Противостояние завершилось со счётом 9:0 в пользу российского клуба.
По одному голу в составе сине-бело-голубых забили Густаво Мантуан, Илья Кирш, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев. Нападающий Иван Сергеев оформил хет-трик.
Далер Кузяев вышел на поле в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Бидда» с капитанской повязкой. Матч с «Аль-Биддой» является для «Зенита» первым после перехода бывшего капитана петербуржцев, хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион». Кузяев, ранее уже выполнявший функции капитана в матчах сине-бело-голубых, назывался одним из главных претендентов на замену хорвата в данном статусе.
- 25 января 2023
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