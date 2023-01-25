УЕФА перенёс место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс место проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2023 из Казани. Новым местом проведения встречи за трофей организация выбрала Афины. Об этом сообщает пресс-служба союза.
Напомним, Казань получила право провести матч за Суперкубок УЕФА — 2023 два года назад. Это мог быть первый розыгрыш европейского Суперкубка, проведённый в России.
Ранее из России уже перенесли финал Лиги чемпионов и домашние матчи европейских футбольных турниров, матчи баскетбольной Евролиги, российский этап «Формулы-1» и прочие соревнования. В рамках предыдущего матча за Суперкубок УЕФА «Реал» нанёс поражение «Айнтрахту».
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