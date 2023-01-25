Гендиректор «Милана» Скарони: у клуба будет новый стадион

Генеральный директор « Милана» Паоло Скарони заявил о готовности клуба реализовать свои планы по созданию нового стадиона без содействия с «Интером», даже если он не будет построен на базе нынешней арены «Сан-Сиро», на которой выступают обе команды.

«Если это будет не на базе «Сан-Сиро» совместно с «Интером», «Милан» готов построить стадион в одиночку. Давайте не будем сдаваться. Уверяю вас, у «Милана» будет новый стадион. При первой же появившейся возможности сделать это мы ухватимся за неё.

«Милан» зарабатывает € 40 млн за счёт стадиона. Как мы можем конкурировать на международном уровне с такими низкими доходами? Вот почему мы абсолютно точно хотим построить новый стадион», — приводит слова Скарони Calciomercato.com.

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