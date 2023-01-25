Тен Хаг не стал отвечать на вопрос о продлении контракта «МЮ» с Рашфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался отвечать на вопрос о том, как обстоят дела с продлением контракта с нападающим Маркусом Рашфордом. Напомним, контракт игрока истекает летом 2024 года, после чего он может стать свободным агентом. Одним из претендентов на англичанина является «ПСЖ».
«Как продвигаются переговоры клуба с Рашфордом о новом контракте? Я не могу ответить – это конфиденциальный вопрос о переговорах между клубом и игроком. Я думаю, он понимает, что «Манчестер Юнайтед» — это его клуб, в первую очередь. Но также я считаю, что в этой среде, в этой команде он показывает свой лучший футбол, и это важный аспект для принятия решения», — приводит слова тен Хага издание SkySports.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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