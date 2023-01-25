Натхо: наверное, для РПЛ было бы лучше, чтобы побеждали разные команды, а не один «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо оценил конкуренцию в чемпионате России текущего сезона, заявив, что «Зенит» заслуженно занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, но отметив при этом, что для РПЛ было бы лучше, если бы побеждали и другие команды.
«Зенит» — очень сильная команда. Наверное, для лиги было бы интереснее, чтобы побеждали и другие команды, такие как ЦСКА, «Спартак». Но сегодняшний уровень «Зенита» говорит о том, что всё заслуженно.
Найдётся ли в этом сезоне команда, которая прервёт гегемонию «Зенита»? До зимней паузы мне казалось, что «Спартак» был готов к этому. Но на дистанции, наверное, «Зенит» будет сильнее. Учитывая мой опыт в России, скажу, что точно нельзя делать прогнозы (смеётся). Из картины, которую видел в первой части чемпионата, [можно сделать вывод, что] «Зенит» сильнее. Пока его сложно одолеть», — приводит слова Натхо «Матч ТВ».
- 25 января 2023
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