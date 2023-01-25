Натхо: российский футбол очень важен для Европы. Надеюсь на скорое возвращение в еврокубки

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо оценил нынешний уровень Российской Премьер-лиги, заявив, что чемпионат стал слабее после отъезда легионеров.
«На сколько сейчас я погружён в российский футбол? Конечно, стараюсь следить за вашей лигой, потому что в Сербии транслируют матчи. Не всегда удаётся, но по возможности смотрю. Учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать, что чемпионат стал слабее. Но надеюсь, что всё скоро вернется на свои места, и российский футбол вернётся в еврокубки. Российский футбол очень важен для Европы.
Сейчас в чемпионате России мы не видим больших имён, как было раньше. Привлекать игроков из-за рубежа стало намного сложнее. Если падает уровень легионеров, то вместе с ним падает и уровень российских футболистов. Но, повторюсь, надеюсь, что ситуация в мире скоро образумится, и всё вернётся на свои места», — приводит слова Натхо «Матч ТВ».
Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках по решению УЕФА и ФИФА. Иностранные футболисты имеют право приостановить свои контракты с командами РПЛ и провести сезон в аренде в зарубежном клубе.
- 25 января 2023
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