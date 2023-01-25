Личка: конечно, «Зенит» — чемпион, их уже не догнать. Они могли бы выйти в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка согласился с мнением, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом Российской Премьер-лиги в текущем сезоне, отметив, что нынешний состав сине-бело-голубых смог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
«Зенит» — чемпион? Да, конечно. Думаю, в этом году «Зенит» не догнать. Уровень команды заметно выше, чем у соперников. К сожалению, сейчас российские клубы не представлены в Лиге чемпионов. На мой взгляд, такой «Зенит» вполне мог бы не только побороться за выход из группы, но и сделать несколько шагов в плей-офф. Понятно, что если бы «Зенит» попал в группу с «Барселоной», «Интером» и «Баварией», то выйти было бы очень тяжело, но при других раскладах — вполне реально», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
Отметим, что российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА.
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