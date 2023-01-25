Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Натхо: Слуцкому сложно найти такое же комфортное место, как в ЦСКА. Ему нужен топ-клуб

Натхо: Слуцкому сложно найти такое же комфортное место, как в ЦСКА. Ему нужен топ-клуб
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо рассказал, почему у его бывшего наставника Леонида Слуцкого не всё получается в работе после ухода из армейского клуба.

«Слуцкому сложно найти такое же комфортное место, какое у него было в ЦСКА. В спорте очень многое зависит от твоей психологии. Это касается не только футболистов, но и тренеров. Если ты не силён морально, неудачи могут тебя сломать. Но это так же работает и в обратную сторону: несколько хороших игр возвращают тебя наверх. Надеюсь, что в скором времени он найдёт свою команду.

Лучший вариант для Слуцкого — топ-команда, которая уже показывает хорошую организованную игру. Он очень сильно заряжается от классной игры в атаке, питается этим. Чтобы найти себя, надо попасть в топ-клуб», — приводит слова Натхо «Матч ТВ».

После ЦСКА Слуцкий успел поработать с английским «Халл Сити» и голландским «Витессом», а также с казанским «Рубином».

Новость по теме
Натхо: наверное, для РПЛ было бы лучше, чтобы побеждали разные команды, а не один «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023