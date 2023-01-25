Натхо: Слуцкому сложно найти такое же комфортное место, как в ЦСКА. Ему нужен топ-клуб

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо рассказал, почему у его бывшего наставника Леонида Слуцкого не всё получается в работе после ухода из армейского клуба.
«Слуцкому сложно найти такое же комфортное место, какое у него было в ЦСКА. В спорте очень многое зависит от твоей психологии. Это касается не только футболистов, но и тренеров. Если ты не силён морально, неудачи могут тебя сломать. Но это так же работает и в обратную сторону: несколько хороших игр возвращают тебя наверх. Надеюсь, что в скором времени он найдёт свою команду.
Лучший вариант для Слуцкого — топ-команда, которая уже показывает хорошую организованную игру. Он очень сильно заряжается от классной игры в атаке, питается этим. Чтобы найти себя, надо попасть в топ-клуб», — приводит слова Натхо «Матч ТВ».
После ЦСКА Слуцкий успел поработать с английским «Халл Сити» и голландским «Витессом», а также с казанским «Рубином».
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