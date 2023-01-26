Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев высказался о возможном переходе РФС в АФК

Гаджиев высказался о возможном переходе РФС в АФК
Комментарии

Президент футбольного клуба «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев отреагировал на итоги встречи Российского Футбольного Союза (РФС) с Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА). По итогам встречи стало известно, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.

«Создание рабочей группы вызвано крайней ложностью вопроса возвращения команд. Мнения некоторых экспертов о том, что нам нужно перейти в Азию, не подкрепляются уверенностью в том, что мы успеем выйти из УЕФА — и неизвестно, что нас ждёт в Азиатской футбольной конфедерации.

Говорить о том, что мы можем принять какое-то конкретное решение, после одной встречи нельзя. То, что мы читаем в зарубежной прессе — там написано, что пока будет СВО, ждать возвращения россиян на международную арену будет наивно», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

Новость по теме
Булыкин: для футбольного поколения будет потеряно многое, если УЕФА не договорится с РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023