Гаджиев высказался о возможном переходе РФС в АФК

Президент футбольного клуба «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев отреагировал на итоги встречи Российского Футбольного Союза (РФС) с Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА). По итогам встречи стало известно, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.
«Создание рабочей группы вызвано крайней ложностью вопроса возвращения команд. Мнения некоторых экспертов о том, что нам нужно перейти в Азию, не подкрепляются уверенностью в том, что мы успеем выйти из УЕФА — и неизвестно, что нас ждёт в Азиатской футбольной конфедерации.
Говорить о том, что мы можем принять какое-то конкретное решение, после одной встречи нельзя. То, что мы читаем в зарубежной прессе — там написано, что пока будет СВО, ждать возвращения россиян на международную арену будет наивно», — цитирует Гаджиева Vprognoze.
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