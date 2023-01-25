Булыкин: для футбольного поколения будет потеряно многое, если УЕФА не договорится с РФС

Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на итоги встречи Российского Футбольного Союза (РФС) с Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА). По итогам встречи стало известно, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.
«Нужно дождаться официальных встреч РФС и УЕФА, потому что все хотят найти выход из сложившейся ситуации. Для футбольного поколения будет потеряно многое — иначе будет потеряно футбольное поколение», — цитирует Булыкина Vprognoze.
Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.
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