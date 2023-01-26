«Зенит» 28 января сыграет с «Лусаилом»

Петербургский «Зенит» 28 января в товарищеском матче встретится с футбольным клубом «Лусаил Сити», выступающим во втором дивизионе чемпионата Катара. Матч начнется в 11:00 по мск. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Сегодня команда Сергея Семака разгромила катарскую «Аль-Бидду».

9 февраля «Зенит» сыграет с армянским «Урарту», а на следующий день, 10 февраля — с клубом «Арарат-Армения». В заключительной товарищеской игре на тренировочных сборах в Дубае, которая состоится 14 февраля, сине-бело-голубые вновь встретятся с «Уралом».



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка после 17 туров.

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