Хави рассказал, что ему не нравится в игре «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Реал Сосьедад».

«Большинство моментов были положительными. Однако, после гола мы расслабились на 5-10 минут, и этого не должно быть. Нам не хватает агрессии перед воротами. Это были 60 блестящих минут, но когда мы забиваем, кажется, что всё кончено, и это не так. Мы должны идти вперёд, чтобы забить второй и третий гол. Мы должны быть более агрессивными и амбициозными, когда этого требует ситуация.

Наша оборона это очень позитивный момент, но я думаю, что мы много создали в атаке, чтобы так много говорить об обороне. Я бы не стал говорить, что «Барселона» играет от обороны. Наоборот. Мы сильно рискуем. Мы очень много атакуем, но в обороне у нас отличные игроки», — приводит слова Хави Marca.

Победный гол в матче на 52-й минуте забил Усман Дембеле.

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