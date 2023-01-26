Хави: Дембеле – один из лучших вингеров на планете

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал игру форварда команды Усмана Дембеле.
Гол француза в матче с «Реалом Сосьедад» (1:0) помог сине-гранатовым выйти в полуфинал Кубка Испании.
«С момента моего прибытия Дембеле очень сильно прибавил. В настоящий момент я вижу, что крайние защитники, которые играют против него, вынуждены страдать. Я всегда верил в него и знал, что он способен многое дать своему клубу.
Раньше он подвергался критике, его не хотели видеть в «Барсе», а теперь ему выражают аплодисменты стоя. Я безумно рад за Усмана.
Дембеле – один из лучших вингеров на планете. Я давно это знал, а теперь он и сам наконец-то начал в это верить», – цитируют Хави испанские СМИ.
Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис». В финале прошлогоднего розыгрыша турнира зелёно-белые оказались сильнее «Валенсии» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
- 26 января 2023
-
06:47
-
06:39
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
05:40
-
05:31
-
05:17
-
04:58
-
04:57
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:52
-
03:46
-
03:22
-
03:03
-
03:01
-
02:34
-
02:20
-
01:59
-
01:14
-
01:08
-
00:57
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:23
-
00:18
-
00:06
-
00:01
-
00:00