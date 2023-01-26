Хави: Дембеле – один из лучших вингеров на планете

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал игру форварда команды Усмана Дембеле.



Гол француза в матче с «Реалом Сосьедад» (1:0) помог сине-гранатовым выйти в полуфинал Кубка Испании.

«С момента моего прибытия Дембеле очень сильно прибавил. В настоящий момент я вижу, что крайние защитники, которые играют против него, вынуждены страдать. Я всегда верил в него и знал, что он способен многое дать своему клубу.



Раньше он подвергался критике, его не хотели видеть в «Барсе», а теперь ему выражают аплодисменты стоя. Я безумно рад за Усмана.



Дембеле – один из лучших вингеров на планете. Я давно это знал, а теперь он и сам наконец-то начал в это верить», – цитируют Хави испанские СМИ.

Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис». В финале прошлогоднего розыгрыша турнира зелёно-белые оказались сильнее «Валенсии» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: