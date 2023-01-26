Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о своей жизни до переезда в РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился историями из жизни до переезда в Российскую Премьер-Лигу.
«В каком районе я жил? В не самом хорошем, но, по крайней мере, там можно было потренироваться. Когда я рос, бедность и преступность были вокруг меня практически повсюду. Сейчас, когда любое происшествие можно снять и опубликовать, такого, конечно, меньше.
Отец постоянно работал, но стабильного места у него не было: то одно, то другое. А мама занималась домашними делами. Финансово нам было сложно. Но меня заботил только мяч и то, как с ним обращаться. Всё, что я хотел, — играть, и как можно лучше.
Сейчас моя семья живёт в том же районе, вообще, мало что поменялось с тех пор — несмотря на то что я стал футболистом. Привыкли к тому образу жизни.
Для меня частым было чувство опасности. Каждый день я в 6-7 утра отправлялся в школу, а оттуда — на тренировку, и всегда боялся, что по пути меня ограбят или похитят.
У многих ребят были вещи, которые я хотел и себе, но не мог этого позволить. Хорошо, что был футбол, и он мне тогда помогал. Вообще, в Аргентине непростые времена, и у нас по-прежнему много парней, которые не учатся и не занимаются тем, чем хотели бы», – приводит слова Веры Sport24.
- 26 января 2023
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