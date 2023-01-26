Мбаппе признали лучшим футболистом месяца в Лиге 1

Известный нападающий Килиан Мбаппе, который выступает за «ПСЖ», признан лучшим игроком чемпионата Франции в ноябре и декабре 2022 года. 24-летний футболист стал победителем в голосовании на сайте профсоюза футболистов Франции.



В ноябре и декабре Килиан поучаствовал в трёх матчах своей команды и отметился двумя точными ударами. Подопечные Кристофа Галтье одержали победы в этих встречах.



В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 17 матчей, в которых забил 13 мячей (два – с пенальти) и сделал две результативных паса.

Недавно в матче 1/16 финала Кубка Франции с клубом шестого по значимости дивизиона страны «Пеи де Кассель» знаменитый игрок оформил пента-трик. Это первый случай у Мбаппе с забитыми пятью мячами в одной встрече, максимум форвард оформлял покер.

По итогам 19 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в таблице.

Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка. Видеоролик: