Мбаппе признали лучшим футболистом месяца в Лиге 1

Известный нападающий Килиан Мбаппе, который выступает за «ПСЖ», признан лучшим игроком чемпионата Франции в ноябре и декабре 2022 года. 24-летний футболист стал победителем в голосовании на сайте профсоюза футболистов Франции.
В ноябре и декабре Килиан поучаствовал в трёх матчах своей команды и отметился двумя точными ударами. Подопечные Кристофа Галтье одержали победы в этих встречах.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 17 матчей, в которых забил 13 мячей (два – с пенальти) и сделал две результативных паса.
Недавно в матче 1/16 финала Кубка Франции с клубом шестого по значимости дивизиона страны «Пеи де Кассель» знаменитый игрок оформил пента-трик. Это первый случай у Мбаппе с забитыми пятью мячами в одной встрече, максимум форвард оформлял покер.
По итогам 19 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в таблице.
Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка. Видеоролик:
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