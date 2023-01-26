Корнеев: Дуарте меня не убедил, а трансфер Тавареша — это ставка на будущее

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев оценил зимние трансферы московского «Спартака». Напомним, красно-белые подписали двух защитников – Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша. Контракт первого рассчитан до 2027 года, второго — до 2026 года.

«По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока, которого предполагалось взять на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение по парагвайцу, знают лучше его качества.



Тавареш, в принципе, достаточно талантливый игрок, который может играть на разных позициях, но он только недавно вернулся после очень серьёзной травмы колена, связанной с разрывом крестов. За последние четыре года он сыграл чуть больше 40 матчей. Это ставка на будущее, но, надеюсь, она сработает и игрок будет радовать своих болельщиков», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».