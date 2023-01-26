«Это было что-то сверхъестественное». Чихрадзе — о встрече с Яшиным

Тренер вратарей воронежского «Факела» Александр Чихрадзе рассказал о встрече с легендарным советским голкипером Львом Яшиным.
«В Москве был турнир имени Яшина, и наш 1975 год рождения привезли на игры в динамовский манеж. Лев Иванович открывал турнир, сидя в инвалидной коляске. Беляев каждого из нас подводил к нему поздороваться, я был последний. Георгич назвал моё имя, фамилию и произнёс: «А это наш вратарь». Яшин пожал мне руку и сказал, что нужно очень долго и упорно трудиться, чтобы чего-то достичь. Вроде бы обычные слова, которые каждый слышал тысячи раз. Но после того как со мной поздоровался Лев Иванович, я несколько дней не мыл руки. Это было что-то сверхъестественное. Закончив речь, Яшин меня приобнял, приблизил к себе и сказал: «У тебя всё получится», — приводит слова Чихрадзе пресс-служба «Факела».
- 26 января 2023
-
12:52
-
12:41
-
12:35
-
12:26
-
12:17
-
11:59
-
11:59
-
11:53
-
11:44
-
11:29
-
11:26
-
11:19
-
11:17
-
11:08
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:39
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:18
-
08:37
-
08:30
-
08:05
-
07:55
-
07:53
-
07:41
-
07:38
-
07:26