«Это было что-то сверхъестественное». Чихрадзе — о встрече с Яшиным

Тренер вратарей воронежского «Факела» Александр Чихрадзе рассказал о встрече с легендарным советским голкипером Львом Яшиным.

«В Москве был турнир имени Яшина, и наш 1975 год рождения привезли на игры в динамовский манеж. Лев Иванович открывал турнир, сидя в инвалидной коляске. Беляев каждого из нас подводил к нему поздороваться, я был последний. Георгич назвал моё имя, фамилию и произнёс: «А это наш вратарь». Яшин пожал мне руку и сказал, что нужно очень долго и упорно трудиться, чтобы чего-то достичь. Вроде бы обычные слова, которые каждый слышал тысячи раз. Но после того как со мной поздоровался Лев Иванович, я несколько дней не мыл руки. Это было что-то сверхъестественное. Закончив речь, Яшин меня приобнял, приблизил к себе и сказал: «У тебя всё получится», — приводит слова Чихрадзе пресс-служба «Факела».