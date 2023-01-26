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«Это было что-то сверхъестественное». Чихрадзе — о встрече с Яшиным

«Это было что-то сверхъестественное». Чихрадзе — о встрече с Яшиным
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Тренер вратарей воронежского «Факела» Александр Чихрадзе рассказал о встрече с легендарным советским голкипером Львом Яшиным.

«В Москве был турнир имени Яшина, и наш 1975 год рождения привезли на игры в динамовский манеж. Лев Иванович открывал турнир, сидя в инвалидной коляске. Беляев каждого из нас подводил к нему поздороваться, я был последний. Георгич назвал моё имя, фамилию и произнёс: «А это наш вратарь». Яшин пожал мне руку и сказал, что нужно очень долго и упорно трудиться, чтобы чего-то достичь. Вроде бы обычные слова, которые каждый слышал тысячи раз. Но после того как со мной поздоровался Лев Иванович, я несколько дней не мыл руки. Это было что-то сверхъестественное. Закончив речь, Яшин меня приобнял, приблизил к себе и сказал: «У тебя всё получится», — приводит слова Чихрадзе пресс-служба «Факела».

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