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Рашфорд, Сака и Марез — в числе номинантов на приз лучшему игроку АПЛ в январе

Рашфорд, Сака и Марез — в числе номинантов на приз лучшему игроку АПЛ в январе
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Стали известны имена футболистов, претендующих на награду лучшему игроку месяца в английской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, в их число вошли Дэн Бёрн («Ньюкасл»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Соломон Марч («Брайтон»), Дэвид Райа («Брентфорд»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») и Букайо Сака («Арсенал»). Голосование проходит до 30 января. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе.

Напомним, первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 50 очков после 19 туров. На втором месте «Манчестер Сити» с 45 очками за 20 встреч, а замыкает тройку «Ньюкасл» (39 очков, 20 матчей).

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