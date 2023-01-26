Рашфорд, Сака и Марез — в числе номинантов на приз лучшему игроку АПЛ в январе

Стали известны имена футболистов, претендующих на награду лучшему игроку месяца в английской Премьер-лиге.
Как сообщает официальный сайт АПЛ, в их число вошли Дэн Бёрн («Ньюкасл»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Соломон Марч («Брайтон»), Дэвид Райа («Брентфорд»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») и Букайо Сака («Арсенал»). Голосование проходит до 30 января. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе.
Напомним, первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 50 очков после 19 туров. На втором месте «Манчестер Сити» с 45 очками за 20 встреч, а замыкает тройку «Ньюкасл» (39 очков, 20 матчей).
Фанаты «Эвертона» поддержали Фрэнка Лэмпарда:
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