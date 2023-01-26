Российского игрока взяли в Англию! Что за клуб выбрал наш вратарь?

В футбольных топ-странах стало на одного российского легионера больше. Никита Хайкин перешёл в «Бристоль Сити» из английского Чемпионшипа. Контракт с 27-летним голкипером подписан до конца этого сезона.

«Вернуться в Англию всегда было моей мечтой, и я очень рад быть здесь. Мне понравилось, что я увидел в Бристоле – инфраструктура клуба находится на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге. Хочу выложиться в «Бристоль Сити» на 100%», – прокомментировал свой трансфер Хайкин в интервью для официального сайта «лазурных птиц».

Как российский игрок попал в клуб из Англии

Удивляться тому, что английский клуб в нынешней политической ситуации подписал кандидата в сборную России, не стоит. Хайкин часть жизни провёл в Англии, учился футболу в академиях «Челси», «Портсмута», «Рединга», и у него есть гражданство Великобритании. Язык, культурная среда, привыкание к стилю игры — всё это не будет проблемой для Никиты.

Появлялась информация, что Хайкин близок к переходу в «Эвертон», но, возможно, и к лучшему, что россиянин не оказался в клубе из Ливерпуля. Пробиться в основу команды АПЛ Никите было бы объективно сложно. Тем более по ходу сезона и всё же не имея опыта выступлений в Англии.

Почти год назад в феврале 2022-го наш легионер давал интервью для Herald Scotland. Тогда он рассуждал о своей футбольной мечте:

«Британский футбол… Это моя цель. Увидим, что нас ждёт в будущем. Всё возможно. Сейчас я счастлив в «Будё-Глимт», но, скажу откровенно, скучаю по английскому футболу и местной культуре. Думаю, что это нормально – большинство игроков по всему миру стремятся попасть именно в английский футбол».

Никита Хайкин Фото: bcfc.co.uk

Из-за огромного желания выступать на топ-уровне Хайкин не стал продлевать контракт с «Будё-Глимт», завершившийся с наступлением 2023 года. Хотя в Норвегии Никита пережил лучший период в карьере, сделав себе имя благодаря еврокубкам. Сыграл за «Будё-Глимт» 121 матч, пропустил 130 мячей и выдал 42 «сухаря». Выиграл два чемпионских титула. Если бы не статус свободного агента, Хайкин мог и не оказаться в Англии.

Что представляет собой «Бристоль Сити»

У «Бристоль Сити» длинная история – клуб был основан ещё в 1894 году. Но достижений, прямо скажем, немного. «Лазурные птицы» выигрывали низшие дивизионы, в 1909-м играли в финале Кубка Англии (уступили «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1) и трижды завоёвывали Трофей Английской футбольной лиги. Это турнир, в котором участвуют команды из Лиги 1 и Лиги 2. А с 2016-го ещё и команды из Чемпионшипа и фарм-клубы АПЛ. «Бристоль Сити» чаще всех брал третий по значимости кубковый трофей, в последний раз – восемь лет назад.

В высшем дивизионе английского футбола «Бристоль Сити» был редким гостем. Если не брать довоенные времена, клуб поиграл в элите только в период с 1976-го по 1980-й. Лучшим в истории «лазурных птиц» стал сезон-1978/1979, когда команда финишировала на 13-м месте, обойдя на одно очко… «Манчестер Сити»! Но год спустя «Бристоль Сити» вылетел из высшего дивизиона. Возможно, навсегда.

Сейчас клуб не может мечтать об элите. В последние годы «Бристоль Сити» стабильно борется за выживание, вот и в нынешнем сезоне он ближе к зоне вылета, нежели к зоне плей-офф за место в АПЛ. После 28 туров новая команда Хайкина занимает 17-е место. До пятой-шестой позиций (плей-офф) – девять очков. До 22-го места (выбывание) – семь.

Зато «Бристоль Сити» продолжает борьбу за Кубок Англии. В третьем круге «лазурные птицы» одолели в переигровке «Суонси», а теперь сыграют 28 января с «Вест Бромвичем». Была бы красивая история, если бы дебют Хайкина состоялся в таком важном матче и получился победным.

Кто тренер Хайкина и кто его конкуренты

В Бристоле Хайкин первым делом должен будет завоевать доверие главного тренера – 59-летнего Найджела Пирсона. Это достаточно известный специалист. В АПЛ он возглавлял «Лестер» в сезоне-2014/2015 и «Уотфорд» в сезоне-2019/2020. Помимо того, был ассистентом в молодёжной сборной Англии, тренировал «Саутгемптон», «Халл», «Дерби Каунти» и даже полтора года поработал за границей, приняв предложение бельгийского «Левена».

Пирсон был в «Лестере» до прихода туда Клаудио Раньери. Вывел «лис» в элиту, выиграв Чемпионшип, но был уволен из-за того, что три игрока клуба, включая сына тренера Джеймса, устроили оргию в Таиланде. Алан Ширер называл отставку Найджела несправедливой, а Петер Шмейхель утверждал, что «Лестер» взял бы золото АПЛ и с Пирсоном.

Однажды новый коуч Хайкина сделал любопытное признание. Пирсон сказал, что он поклонник творчества российского композитора Дмитрия Шостаковича. При этом любит наслаждаться его музыкой в одиночестве и «не стал бы слушать её с другими людьми».

Найджел Пирсон Фото: Tony Marshall/Getty Images

Что касается новых конкурентов Хайкина, то они оцениваются дешевле российского голкипера (согласно Transfermarkt, стоимость Никиты – € 1,5 млн). Основной вратарь – 26-летний Макс О’Лири, пропустивший в этом сезоне 19 мячей в 16 матчах и трижды сыгравший «на ноль». Его оценивают в € 600 тысяч. О’Лири вызывается в сборную Ирландии, но пока сидит в запасе и ждёт дебюта. Статистика у Макса в целом невыдающаяся: он отбивает 71% ударов. Есть ещё в заявке «Бристоль Сити» 20-летний англичанин Харви Уайлс-Ричардс. Он, по версии экспертов рынка, и вовсе стоит лишь € 150 тыс. Молодой голкипер на поле не появлялся.

В начале сезона первым номером «Бристоль Сити» был англичанин Даниел Бентли, выходивший с капитанской повязкой. Однако в октябре он вдруг сел в запас, а на днях этого голкипера продали в «Вулверхэмптон». Хайкин заменил Бентли и, очевидно, имеет все шансы завоевать место в основе «лазурных птиц».