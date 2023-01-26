Александр Мостовой: на кого из тренеров хотел бы посмотреть в РПЛ? На Александра Мостового

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что хочет возглавить клуб Российской Премьер-Лиги.
«На кого из тренеров вновь хотел бы посмотреть в РПЛ? На Колыванова, Юрана и Кержакова. Ну, и, конечно же, на Александра Мостового», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Мостовой в качестве игрока становился двукратным чемпионом СССР, обладателе Кубка Федерации футбола СССР, победителем Кубка Португалии и финалист Кубка Франции. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Страссбур», «Сельту» и «Алавес».
Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (42). На втором месте располагается «Спартак» (36), ниже находятся «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).
Мостовой отреагировал на назначение в «Спартак» Абаскаля
- 26 января 2023
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