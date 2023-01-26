«Спартак» — «Ботев». Абаскаль готов к возобновлению сезона

27 января состоится товарищеский матч «Спартак» Москва — «Ботев» Пловдив. Начало игры — в 10:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех болгар оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Спартак» М — «Ботев» П 27 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» Москва — «Ботев» Пловдив получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Спартак» Москва — «Ботев» Пловдив (27.01.2023)

Во многих странах сезон в самом разгаре, но в России пока царит зимний перерыв. Чтобы как можно лучше возобновить сезон, клубы практикуются в товарищеских матчах. 27 января померяются силами московский «Спартак» и «Ботев» из Пловдива. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 мск.

«Спартак» в текущем сезоне смотрится очень собранно. За 17 туров в РПЛ он потерпел только три поражения и столько же раз сыграл вничью. Во всех остальных встречах одержал победы. На данный момент москвичи располагаются на втором месте в турнирной таблице.

Радимов: введение Fan ID повлияет на распределение мест в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков, что немало. Для того чтобы навязать петербуржцам борьбу за золотые медали, красно-белые в это трансферное окно точечно усилили линию обороны. Они заключили контракты с двумя легионерами — Томашом Таварешем и Алексисом Дуарте.

Теперь перед Гильермо Абаскалем стоит задача как можно лучше подготовить новобранцев к возобновлению чемпионата России. Пока что Тавареш и Дуарте не провели ни одного матча за команду, но велика вероятность, что они сыграют с «Ботевом».

Совсем недавно появилась информация, что новички «Спартака», а также оправившийся от травмы Виктор Мозес присоединились к клубу на сборе в ОАЭ. Что ж, остаётся лишь пожелать Мозесу поскорее набрать форму, а Таварешу и Дуарте успешного дебюта. Посмотрим, как быстро они адаптируются к требованиям Абаскаля.

Дзюба близок к переходу в «Пари НН». Это лучший вариант для Артёма.

В этот раз в соперниках у красно-белых «Ботев». В текущем сезоне клуб из Пловдива не очень успешен. На данный момент он располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Болгарии. За 18 туров команда одержала только шесть побед и один раз сыграла вничью. Всё остальное — поражения.

Кроме того, болгарский клуб полностью провалился в Лиге конференций. Он вылетел, уступив уже во встрече второго квалификационного раунда АПОЭЛу. Также «канарейкам» не удалось преуспеть в Кубке страны. Они уступили в 1/8 финала «Славии» (1:2) и покинули турнир.

Ввиду неудач клуб решил произвести смену главного тренера. Должность занял Бруно Балтазар, когда-то работавший в «Ноттингем Форест» и сборной Филиппин. Под руководством португальца «Ботев» провёл пока только несколько контрольных матчей, в частности, с «Уралом» (2:1).

Помог «канарейкам» одержать победу во встрече с екатеринбуржцами Михаил Прокопьев, ранее выступавший за любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. Но сможет ли он что-либо противопоставить «Спартаку»? Вряд ли. У москвичей гораздо лучше глубина состава, чем у «Урала».

Плюс в недавней товарищеской встрече красно-белые уверенно обыграли один из самых сильных клубов Узбекистана — АГМК (3:1). Грядущая встреча, скорее всего, закончится подобным исходом. Поставить на победу «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

Трансфер Дзюбы в «Пари НН» под угрозой срыва из-за публикаций в СМИ.

Безусловно, в товарищеских матчах команды редко обращают внимание на результат. Однако это тот случай, когда разница в классе слишком велика. Да и тонус сейчас гораздо лучше у москвичей. Ведь «Ботев» только-только сменил главного тренера. Специалисту наверняка потребуется ещё немало времени для того, чтобы адаптироваться в болгарском клубе.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Ботев» П 27 января 2023 года

«Спартак» набрал очень хороший ход благодаря грамотному руководству Гильермо Абаскаля. Плюс он качественно усилился легионерами в это трансферное окно. Думается, с «Ботевом» у него не возникнет серьёзных проблем. Уровень клуба из Пловдива в разы ниже, чем у красно-белых. Плюс «канарейки» совсем недавно пережили смену главного тренера. Сколько ему потребуется времени на освоение в команде — пока не ясно. Победа во встрече с «Уралом», на наш взгляд, не показатель.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.26.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

«Лион» заинтересован в Изидоре.

Марио Фернандес дебютировал за «Интернасьонал».

Полузащитник «Оренбурга»: Чалов — самый сильный русский футболист в РПЛ.

Дзюба перейдёт в «Пари НН» — решение поддержал губернатор Нижегородской области.