«Арсенал» разгромил лидера чемпионата Черногории «Сутьеску»
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Сегодня, 26 января, состоялся товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и черногорским клубом «Сутьеска». Команды играли на одном из стадионов в Турции. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу российского клуба.
На 40-й минуте Сергей Ткачев открыл счет в матче. В начале второго тайма соперник восстановил равенство на табло после удара с пенальти. После подачи с углового Джордже Деспотович головой пробил и отправил мяч в сетку ворот соперника. В конце второй половине встречи Деспотович «паненкой» хладнокровно направил мяч в сетку вороти соперника. За несколько минут до этого Дмитрий Изотов также отличился голом.
«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.
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