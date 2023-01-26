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«Арсенал» разгромил лидера чемпионата Черногории «Сутьеску»

«Арсенал» разгромил лидера чемпионата Черногории «Сутьеску»
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Сегодня, 26 января, состоялся товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и черногорским клубом «Сутьеска». Команды играли на одном из стадионов в Турции. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу российского клуба.

На 40-й минуте Сергей Ткачев открыл счет в матче. В начале второго тайма соперник восстановил равенство на табло после удара с пенальти. После подачи с углового Джордже Деспотович головой пробил и отправил мяч в сетку ворот соперника. В конце второй половине встречи Деспотович «паненкой» хладнокровно направил мяч в сетку вороти соперника. За несколько минут до этого Дмитрий Изотов также отличился голом.

«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.

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