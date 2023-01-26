Кирьяков: если корона с Дзюбы не спадёт, можно и в ФНЛ поиграть
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о перспективах продолжения карьеры нападающего Артёма Дзюбы.
«Может ли Артём закончить карьеру, если не найдёт клуб этой зимой? Думаю, да. Опять же, всё зависит от него — насколько он чувствует в себе силы и желание продлить карьеру. В нападении нужна скорость, там большой объём работы. Он должен сам определиться, на каком уровне ему играть.
Если корона у него не спадёт, можно и в ФНЛ поиграть. Чем вам не нравится вариант с тульским «Арсеналом», где он оставил хороший след? Дзюба должен понимать, что его лучшие годы позади. Надо выбирать не деньги, а футбольные дела», — цитирует Кирьякова «КП Спорт».
Поздравление Артёма Дзюбы с Новым годом и Рождеством:
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