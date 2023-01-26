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Малком — запасной вариант «ПСЖ». Главная цель парижан — форвард «Лиона» Шерки

Малком — запасной вариант «ПСЖ». Главная цель парижан — форвард «Лиона» Шерки
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Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Малком не является приоритетным вариантом французского «ПСЖ» на приобретение в ближайшее время. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш изучал возможность приобретения Малкома несколько недель назад, после чего принял решение сосредоточиться на альтернативных вариантах усиления состава. Приоритетом для парижского суперклуба является покупка нападающего «Лиона» Райана Шерки.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что услуги полузащитника «Зенита» предложили «ПСЖ». Позднее агент Малкома опроверг эту информацию, назвав её фейковой.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги 25-летний Малком отметился 12 голами и семью голевыми передачами за 17 матчей. Также бразилец стал автором одного забитого мяча в игре за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0). В пяти встречах Кубка России Малком забил два гола.

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