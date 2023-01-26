«Бавария» не хочет отдавать Гравенберха в аренду зимой

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх, скорее всего, не сменит клуб в зимнее трансферное окно.Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, многие клубы делали запрос по аренде голландца, но мюнхенцы не намерены отпускать полузащитника в январское окно.
В нынешнем сезоне нидерландский футболист провёл за «Баварию» 11 встреч в чемпионате Германии, в большинстве которых выходил на замену ближе к концу игрового времени. На счету футболиста нет результативных действий.
Мюнхенская «Бавария» в 17 матчах набрала 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров входят «Унион Берлин» (33) и «РБ Лейпциг» (32).
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому:
- 26 января 2023
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