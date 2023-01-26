«Нифига себе». Голенков рассказал, как в 15 лет начал тренироваться с основой «Крыльев»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков вспомнил, как в юношеские годы начал тренироваться с основным составом «Крыльев Советов».

«Веркотерен в «Крыльях» вывел меня в большой футбол. Я приехал из академии на просмотр в дубль «Крыльев». Ко мне подошёл помощник, спросил: «Сколько тебе лет?». А мне 15 было. Он такой: «Нифига себе». Видимо, впечатлило, что я в таком возрасте уже здоровый и бегущий. На следующий день я тренировался с основой, потом дебютировал.



Как человек Франко довольно скрытный. Некоторые тренировки он вообще смотрел молча и просто делал выводы. Интересно, кстати, что он мне недавно писал на почту. Сказал, что смотрел наш матч с «Торпедо»: «Рад, что ты играешь в РПЛ. Слежу за тобой, удачи!». Когда у меня закончился контракт с Самарой, мы тоже общались», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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