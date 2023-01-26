Агент Раконьяца подтвердил, что «Црвена Звезда» заинтересована в игроке

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к черногорскому форварду.

«Клубы ведут переговоры», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

22-летний черногорский форвард перешёл в «Локомотив» из сербских «Чукаричек» летом 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и трёх играх Фонбет Кубка России, не отметившись в них результативными действиями.



28 марта 2022 года Раконьяц дебютировал за сборную Черногории в товарищеском матче с национальной командой Греции (1:0).

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» уже направила «Локомотиву» официальное предложение об аренде игрока с возможностью дальнейшего выкупа.