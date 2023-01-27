Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Атлетико» в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (3:1).

«Это была сложная игра, очень сложная, они показали отличную игру, а мы хорошо отреагировали во втором тайме, и в конце концов всё сложилось хорошо. Мне не нужно было злиться, темп был низкий, мы немного пострадали из-за того, что «Атлетико» хорошо обращался с мячом. Это очень сложный сезон, у нас слишком много турниров, но это то, что есть. Мы должны бороться, страдать, у нас и у всех команд есть травмы, мы ничего не можем сделать, мы должны играть. Я счастлив, устал и думаю о следующей игре», — приводит слова Анчелотти Marca.

Помимо «Реала» в полуфинал Кубка Испании вышли «Барселона», «Атлетик» и «Осасуна».

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