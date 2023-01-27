«Реал» был на грани вылета из Кубка Испании. Но всё изменил гол-шедевр

«Реал» провёл первый домашний матч в новом году. Так получилось, что до этого мадридский клуб играл на «Сантьяго Бернабеу» в ноябре 2022-го. На этот раз столичная команда встретилась с принципиальным соперником — «Атлетико». Победитель матча получал место в полуфинале Кубка Испании.

Болельщики «Атлетико» перед матчем напомнили о себе с негативной точки зрения. Они вывесили на мосту недалеко от клубной базы соперника баннер с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал». А ещё там же повесили куклу, на которую нацепили футболку с номером и фамилией Винисиуса Жуниора. Оба клуба оперативно отреагировали на случившиеся и опубликовали заявления. Их смысл, конечно, один и тот же — обе мадридские команды осудили этот поступок.

«Атлетико» вышел вперёд на 19-й минуте. Коке шикарно забросил на Науэля Молину, а тот в касание покатил на Альваро Морату. Нападающему оставалось не промахнуться по пустым воротам, и он прекрасно справился со своей задачей. Эта комбинация очень напомнила ту, что сборная США разыграла в победном матче группового этапа ЧМ-2022 с Ираном (1:0). Только тогда Кристиан Пулишич забил ценой травмы, а в Мадриде Мората избежал такой участи.

«Реал» в первом тайме не впечатлил. Запомнились три момента у ворот Яна Облака. Сначала защитники «Атлетико» в последний момент выбили мяч из-под ног Винисиуса, затем Федерико Вальверде пробил низом из-за штрафной площади — у вратаря не возникло никаких проблем. А потом Облак не попал по мячу кулаками во время стандарта, а Эдер Милитао пробежал линию удара. В итоге защитник не подстроился в борьбе с соперником, а ведь перед бразильцем были абсолютно пустые ворота.

В концовке первого тайма Карло Анчелотти пришлось вносить коррективы, поскольку Ферлан Менди дёрнул заднюю поверхность бедра и попросил замену. Итальянский тренер выпустил Дани Себальоса, а на позицию флангового защитника передвинули Эдуардо Камавинга. Карим Бензема до перерыва вообще был незаметен. По итогам первого тайма каждая из команд нанесла по одному удару в створ.

«Реал» Мадрид — «Атлетико» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Сразу после перерыва «Реал» заиграл гораздо интереснее. Винисиус не попал как следует по мячу после прострела, а затем не воспользовался моментом после того, как Облак отразил удар Бензема. У бразильца не получилось пробить в касание, а дальше подоспели защитники.

«Атлетико» мог снять все вопросы о победителе в середине второго тайма, но Гризманн не убежал от защитников «Реала», а в завершающей стадии атаки не лучшим образом сыграл Родриго Де Пауль. Сразу после этого Себальос срубил Тома Лемара в метре от линии штрафной, но арбитр Сесар Сото Градо пожалел соотечественника.

Себальос, судя по всему, заслуживал за это нарушение жёлтой карточки, а она стала бы для него второй. Гризманн со штрафного мощно пробил под перекладину — Куртуа справился. Через минуту Аксель Витсель нанёс роскошный удар через себя, но не попал в створ.

А потом сработал фактор Родриго. Вышедший на замену бразилец эффектно обыграл четырёх соперников и пробил внешней стороной стопы в ближний угол, чем застал врасплох Облака. Просто посмотрите, как бразилец разорвал оборону «Атлетико». Настоящая красота!

До конца основного времени зрители голов не увидели, а в овертайме гости остались вдесятером. Стефан Савич сначала повздорил с Винисиусом и получил предупреждение на ровном месте, а буквально через минуту срубил Камавинга и досрочно ушёл в раздевалку.

«Атлетико» продержался всего пять минут после удаления. Асенсио прострелил на Винисиуса, а мяч от того отскочил точно на Бензема — Карим пробил в касание и попал в самый угол. «Атлетико» оказался в крайне сложном положении.

Второй дополнительным тайм прошёл с преимуществом «Атлетико». Самый реальный шанс упустил Мемфис Депай. Нидерландец оказался один во вратарской после углового, но вместо удара просто катнул мяч прямо в руки Куртуа. После этого оставалось лишь схватиться за голову. А уже в добавленное время забил Винисиус. Бразилец спокойно ушёл от защитников «Атлетико» и катнул мяч в нижний угол.

«Реал» вышел в полуфинал, куда ранее пробились «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик». Возможно, нас ждёт ещё один раунд «эль класико», но теперь уже в Кубке Испании. Жеребьёвка полуфиналов состоится 30 января.