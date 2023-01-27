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Смородская назвала сногсшибательной новостью попадание России в топ-10 по затратам

Смородская назвала сногсшибательной новостью попадание России в топ-10 по затратам
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сказала, что попадание России в топ‑10 стран по затратам на трансферы является «сногсшибательной новостью».

«Новость, я бы сказала, сногсшибательная. Не участвуем в международных турнирах, но деньги тратим активно.

Футбол должен развиваться. Обычно все эти траты окупаются. Когда ты покупаешь хороших игроков, они делают клубу рекламу и всё это в итоге оправдывает себя.

Ну, непонятно, оправдает ли это себя. Но развиваться‑то тоже надо. В очень тяжёлом положении все наши клубы, но ничего не тратить и ничего не покупать — что будет с футболом тогда?» — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Ранее ФИФА опубликовала ежегодный отчёт по трансферам. Российские клубы вошли в топ‑10 по расходам на приобретения по итогам 2022 года, потратив на покупку игроков в общей сложности около € 130 млн. Лидирует по этому показателю Англия (около € 2 млрд).

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