Смородская назвала футболистов, которых можно убрать из состава «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала нескольких футболистов, которых можно убрать из состава московской команды. В то же время функционер призвала не спешить и «попробовать что-то сделать» с имеющимся подбором футболистов.

«Нужно ли «Локомотиву» расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способом. Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила. Надо ещё посмотреть, что с этим можно сделать и придумать. Конечно, с ними ещё можно что-то сделать, если тренер найдётся.



Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты», — приводит слова Смородской Legalbet.

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимнюю паузу в сезоне-2022/2023, занимая 14-е место в турнирной таблице РПЛ.