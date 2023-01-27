Голенков ― о бане УЕФА: раньше было обидно занять шестое место, сейчас надо быть в тройке

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как изменились турнирные задачи клуба в связи с исключением российских команд из международных соревнований.

«Спортсмен мотивирован всегда: футбол ли это, бридж или что-то другое – мы всегда хотим побеждать. Наверное, если раньше было бы обидно занять шестое место, то сейчас нужно обязательно быть в тройке», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

На первом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023 находится «Зенит» (42 очка). На втором месте располагается «Спартак» (36), следом идут «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс место проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2023 из Казани. Новым местом проведения встречи за трофей организация выбрала Афины.

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