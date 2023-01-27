Гогличидзе: Гончаренко поменял психологию «Урала». Он вселил в нас уверенность

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, что изменилось в команде после того, как главным тренером стал Виктор Гончаренко.
«Что поменялось при Гончаренко? Тренировочный процесс, полностью. На сборах стало больше работы с мячом, хотя и нагрузок тоже. Когда пришёл Гончаренко, тяжёлые тренировки были, поэтому подсели и проиграли первые матчи. Эмоционально тоже мы были не очень.
В психологии и есть главные перемены. Виктор Михайлович спокойно вбивал в голову, что мы можем со всеми играть на равных: «Да, мы проиграли «Нижнему» и «Зениту». Но всё под силу». Вселил в нас уверенность, что проведём хороший сезон, — а от побед она приходит сама.
Правда, мне надо быть ещё более уверенным в себе: активнее подключаться в атаку, добавить агрессии», — приводит слова Гогличидзе Sport24.
Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Екатеринбургский клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 21 очко.
- 27 января 2023
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