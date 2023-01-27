Новичок «Спартака» Тавареш рассказал о восстановлении после разрыва крестообразной связки

Новичок «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о самочувствии и восстановлении после разрыва крестообразной связки колена.
«Как чувствую себя после травмы? Ощущаю себя нормально, уже участвую в упражнениях с полноценными контактами наравне со всеми. Теперь нужно набрать ритм, чтобы окончательно вернуться на свой уровень», — сказал Тавареш в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
За «Бенфику» 21-летний защитник играл с 2019 года. Напомним, в сезоне-2021/2022 Тавареш выступал в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также он отправлялся в аренду в испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021). До ухода из «Бенфики» Тавареш получил серьёзную травму, от которой восстановился нынешней зимой.
- 27 января 2023
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