«Кубок Легенд» запускает ролик-флешмоб в поддержку детского турнира «Наше будущее», который пройдёт 10 февраля.
«Живёшь футболом и любишь его так же, как мы? Тогда снимай видео о том, как ты даёшь пас участникам турнира, рассказывай о своей любви к футболу или кричи изо всех сил фразу «Дай пас!» на всех языках мира!
Выкладывай видео в своих соцсетях с хэштегами #дайпас, #кубоклегенд, #giveapass, #legendscup, авторы самых ярких пасов попадут в один ролик с легендарными футболистами! А ещё получат возможность увидеть себя на главных экранах турнира — во дворце спорта «Мегаспорт» с 10 по 12 февраля!
#ДАЙПАС турниру «Наше будущее» и становись частью команды «Кубка легенд»! – говорится в заявлении.
Видео: «Кубок Легенд» запускает флешмоб в поддержку Детского турнира:
Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт». Предварительный список команд: Легенды России, Легенды СНГ, Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды латинских стран, сборная Звёзд.
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