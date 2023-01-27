Мантуан — о будущем в «Зените»: только богу известно, как всё сложится

Бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал своё будущее в составе санкт-петербургской команды после истечения его пребывания в ней по договору аренды из «Коринтианса» в конце текущего сезона.
«Только богу известно, как всё сложится в будущем. Я знаю лишь одно: моя задача — продолжать работать и делать всё так же, как я делал это последние полгода. То есть стараться максимально помочь «Зениту». А там разберёмся. Пока же не загадываю, живу сегодняшним днём.
На моей позиции самая высокая конкуренция в команде? Мы же говорим о «Зените». А значит, на любой позиции это очень высокая конкуренция. Но, несмотря ни на что, я знаю свой потенциал и верю в свои силы. Уверен, шанс у меня ещё будет, и воспользоваться им надо по максимуму, чтобы доказать свою нужность «Зениту», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».
- 27 января 2023
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