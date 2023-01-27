В «Зените» прокомментировали слухи о переходе Малкома в «ПСЖ» и Барриоса в «Бешикташ»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитников команды Малкома и Вильмара Барриоса во французский «ПСЖ» и турецкий «Бешикташ» соответственно.
«Не надо верить слухами, особенно провокационным», — приводит слова Медведева Metaratings.
Об интересе «Бешикташа» к Барриосу стало известно вчера, 26 января. Турецкий журналист сообщил, что клуб направил в «Зенит» официальное предложение по переходу 29-летнего колумбийца. Французское издание L'Equipe сообщило, что футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с руководством санкт-петербургской команды по трансферу 25-летнего Малкома сегодня, 27 января. Ранее агент Малкома опроверг информацию о переходе клиента в парижский клуб.
- 27 января 2023
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