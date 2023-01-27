ЦСКА заменил соперника на сборе и снова сыграет с «Оренбургом»
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Московский ЦСКА объявил о замене одного из соперников по контрольным матчам на тренировочном сборе в Турции. Армейцы вместо игры с македонским «Шкупе» вновь встретятся с «Оренбургом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Матч ЦСКА с «Оренбургом» запланирован на 4 февраля. О причинах замены соперника не сообщается.
На первом учебно-тренировочном сборе в 2023 году ЦСКА провёл две товарищеские встречи: сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче с «Оренбургом» забил Иван Обляков. Встреча состоялась 19 января.
В сезоне-2022/2023 Российкой Премьер-Лиги армейцы набрали 29 очков в 17 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице.
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