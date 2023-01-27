Тен Хаг — о Санчо: он делает шаги к возвращению

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем «красных дьяволов» Джейдоне Санчо. Завтра, 28 января, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Он тренируется с командой, и мы посмотрим. Санчо совершенствуется, он делает шаги, мы примем решение после тренировки.



Он на пути к возвращению, он делает шаги, так что он вернулся к командным тренировкам. Теперь мы должны посмотреть, когда он будет готов вернуться к играм», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 22-летний форвард не играл за «красных дьяволов» с 22 октября прошлого года из-за болезни и не смог принять участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.



Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2026 года.

Видео: Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ: