Тен Хаг — о Санчо: он делает шаги к возвращению

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем «красных дьяволов» Джейдоне Санчо. Завтра, 28 января, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Начало встречи — в 23:00 мск.
«Он тренируется с командой, и мы посмотрим. Санчо совершенствуется, он делает шаги, мы примем решение после тренировки.
Он на пути к возвращению, он делает шаги, так что он вернулся к командным тренировкам. Теперь мы должны посмотреть, когда он будет готов вернуться к играм», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, 22-летний форвард не играл за «красных дьяволов» с 22 октября прошлого года из-за болезни и не смог принять участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2026 года.
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