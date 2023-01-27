7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы

Более месяца назад завершился чемпионат мира в Катаре. На этом турнире раскрылись многие игроки, которые в будущем должны перейти в топ-клубы. Пока это сделали только семь футболистов, у некоторых из них начался новый виток в карьере.

Коди Гакпо, из ПСВ в «Ливерпуль» за € 42 млн

23-летний нападающий отметился тремя голами на групповом этапе ЧМ-2022. Гакпо забил Сенегалу, Эквадору и Катару. Что касается матчей плей-офф с США и Аргентиной, то форвард остался незамеченным. Коди подписал с «Ливерпулем» контракт на пять с половиной лет, провёл уже четыре игры за клуб, но результативными действиями не отметился.

Коди Гакпо нападающий «Ливерпуля» «В АПЛ по-настоящему быстрая игра, мне это нравится. В этом самая большая разница между чемпионатами Англии и Нидерландов. В ПСВ мы постепенно наращивали темп, требовалось больше времени, чтобы забить. Здесь мы стараемся поразить ворота соперника как можно быстрее, и они отвечают нам тем же. АПЛ много чем отличается от того, что было в Нидерландах, но я должен приспособиться как можно быстрее».

Жоау Феликс, из «Атлетико» в «Челси» в аренду за € 11 млн

Португальца тяжело назвать героем ЧМ-2022, но он отметился голом в ворота Ганы и ассистентским дублем со Швейцарией. Феликс уже давно на слуху, правда в последнее время его карьера пошла на спад. «Челси» протянул форварду руку помощи и заключил самую дорогую аренду в истории в пересчёте на ежемесячные платежи. Лондонцы ежемесячно будут тратить € 1,9 млн на Феликса. Жоау дебютировал за «Челси» в матче с «Фулхэмом» и на 58-й минуте получил прямую красную карточку. Из-за нарушения новичок пропустит три игры АПЛ.

Жоау Феликс Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Мэтью Райан, из «Копенгагена» в «АЗ Алкмар» за € 500 тыс.

На ЧМ-2022 вратарь сборной Австралии пропустил шесть голов (включая «привоз» с Аргентиной) в четырёх матчах, но сыграл «на ноль» с Тунисом и Данией. В первой части сезона-2022/2023 Мэтью Райан провёл 11 встреч за «Копенгаген» и пять раз оставлял ворота в неприкосновенности. 30-летний голкипер уже дебютировал за «АЗ Алкмар» и помог обыграть «Фортуну» из Ситтарда (3:1).

Мэтью Райан Фото: ANP/Getty Images

Гильермо Очоа, из «Америки» в «Салернитану» как свободный агент

37-летний вратарь сборной Мексики сыграл «на ноль» с Польшей, взял пенальти от Роберта Левандовского и помог победить Саудовскую Аравию. Гильермо Очоа подписал контракт с «Салернитаной» до конца текущего сезона. Он уже провёл четыре матча за клуб и пропустил 13 (!) голов, восемь из которых – от «Аталанты». При этом в дебютной игре за «Салернитану» мексиканец сделал девять сейвов, но «Милан» всё равно победил (2:1).

Венсан Абубакар, из «Аль-Насра» в «Бешикташ» как свободный агент

Нападающий сборной Камеруна оформил 1+1 после выхода на замену в матче с Сербией и забил победный мяч в ворота Бразилии. Но Камеруну этого не хватило для выхода в 1/8 финала. Венсана Абубакара убрали из «Аль-Насра» после прихода Криштиану Роналду. «Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, а после тренировки с Криштиану понял, что был прав», — приводит слова Абубакара Mundo Deportivo. 31-летний форвард подписал контракт до лета 2025 года с «Бешикташем». В дебютном матче он провёл 20 минут на поле, но результативными действиями не отметился.

Венсан Абубакар Фото: Sercan Kucuksahin/Getty Images

Мислав Оршич, из «Динамо» Загреб в «Саутгемптон» за € 5,75 млн

30-летний левый вингер сейчас на пике карьеры. Мислав Оршич сыграл четыре минуты с Канадой на ЧМ-2022 и записал на свой счёт голевую передачу. Также полузащитник сделал ассист в игре с Бразилией, появившись на шесть минут. В матче за третье место Мислав Оршич забил победный мяч в ворота Марокко (2:1). В этом сезоне он провёл 29 игр за загребское «Динамо», наколотил 13 голов и отметился восемью ассистами. Хорват подписал с «Саутгемптоном» контракт на два с половиной года и в первых двух матчах за клуб результативными действиями не отметился.

Милан Оршич Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ваут Вегорст, из «Бёрнли» в «Манчестер Юнайтед» в аренду

30-летний форвард получил 20 минут в первых четырёх матчах на ЧМ-2022, но вышел на 78-й минуте с Аргентиной, забил два гола в конце основного времени и реализовал 11-метровый удар в серии пенальти. Первую часть сезона-2022/2023 Ваут Вегорст провёл в «Бешикташе», где оформил 9+4 в 18 встречах во всех турнирах. Его аренда в «Манчестер Юнайтед» рассчитана до конца сезона. Форвард уже несколько раз сыграл за «МЮ» и даже забил дебютный гол в Кубке лиги в ворота «Ноттингем Форест». Главному тренеру Эрику тен Хагу нравится игра соотечественника в прессинге, вверху и его впечатляют крупные габариты нападающего.