ЦСКА вырвал победу в контрольном матче с «Партизаном»

Завершился товарищеский матч, в котором московский ЦСКА встречался с сербским «Партизаном». Команды играли на стадионе «Лимак Аркадия Атлантис Спорт Центр» в Белеке (Турция). ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.
Счёт в матче на 59-й минуте открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Ему ассистировал Иван Обляков. «Партизан» отыгрался на 86-й минуте: отличился форвард Неманья Йович. Победный мяч армейцев на 90-й минуте забил полузащитник Ярослав Арбузов.
ЦСКА в 2023 году уже провёл две товарищеские встречи: сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счётом (1:0).
Возобновится официальная часть сезона для команды Владимира Федотова игрой с «Краснодаром» (23 февраля) в Фонбет Кубке России. 28 февраля они проведут ответный матч в Краснодаре, а затем ЦСКА вернётся к Российской Премьер-Лиге, где 5 марта встретится с «Сочи». В 17 матчах чемпионата России армейцы набрали 29 очков и располагаются в турнирной таблице на пятом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
- 27 января 2023
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