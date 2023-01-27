Кирилл Гоцук: смотрю три матча Серии А в туре. Для защитника это полезно

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал, что тратит много времени на просмотр матчей, и назвал свой любимый чемпионат.



«Для футболиста я смотрю слишком много. В Серии А смотрю три матча в туре, обычно по игре за день. Для защитника это полезно, несмотря на то что в последние годы чемпионат стал гораздо результативнее. Нравится и атмосфера: старенькие исторические стадионы, эмоции на поле.



Особенно слежу за «Интером»: Симоне Индзаги играет в три центральных защитника, как и «Пари НН», смотрю, как высоко за оппонентами доигрывают крайние центральные. Нравится «Торино» – организованный хаос. Как-то попал на их игру – естественно, обратил внимание на Бремера, ну и завис на всей команде. Даже если выбывает лидер, «Торино» сохраняет рисунок. Для далеко не самой богатой команды лиги это очень круто», — приводит слова Гоцука пресс-служба нижегородцев.