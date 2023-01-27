Фердинанд: если Эдегор уйдёт из «Арсенала», вероятно, он перейдёт в «Барселону»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о полузащитнике «Арсенала» Мартине Эдегоре.
«Если «Арсенал» выиграет английскую Премьер-лигу, а Эрлинг Холанд не побьёт рекорд по результативности, то для меня Эдегор явный кандидат на звание «Лучшего игрока года».
«Если Эдегор уйдёт из «Арсенала», то, вероятно, он может стать игроком «Барселоны», — сказал Фердинанд на своём YouTube-канале Vibe with Five.
Мартин Эдегор в 16 лет стал игроком мадридского «Реала». За первую команду «сливочных» норвежец принял участие лишь в 11 матчах, большую часть карьеры проводя на правах аренды в других клубах. В январе 2021 года «Арсенал» арендовал Эдегора, а спустя полгода выкупил его трансфер.
В нынешнем сезоне Эдегор в 18 матчах чемпионата Англии забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик:
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