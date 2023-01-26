Экс-защитник «Арсенала»: Эдегор великолепен. В будущем он может стоить £ 200 млн

Бывший защитник «Арсенала» Лорен поделился мнением о капитане и норвежском полузащитнике «канониров» Мартине Эдегоре.



«Эдегор был недешёвым игроком, но он великолепен, и ему ещё есть что показать. Если он продолжит прогрессировать, то в будущем может стоить 100 или 200 миллионов фунтов (€ 227 млн).



Я могу представить, что Эдегор будет бороться за высшие индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч», выступление команды помогает ему расти. В будущем, если «Арсенал» выиграет английскую Премьер-лигу, а затем хорошо выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне, то я считаю, что Эдегор станет одним из лучших футболистов в мире», — приводит слова Лорена Caught Offside со ссылкой на FairBettingSites.

У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131: