Экс-защитник «Арсенала»: Эдегор великолепен. В будущем он может стоить £ 200 млн
Поделиться
Бывший защитник «Арсенала» Лорен поделился мнением о капитане и норвежском полузащитнике «канониров» Мартине Эдегоре.
«Эдегор был недешёвым игроком, но он великолепен, и ему ещё есть что показать. Если он продолжит прогрессировать, то в будущем может стоить 100 или 200 миллионов фунтов (€ 227 млн).
Я могу представить, что Эдегор будет бороться за высшие индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч», выступление команды помогает ему расти. В будущем, если «Арсенал» выиграет английскую Премьер-лигу, а затем хорошо выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне, то я считаю, что Эдегор станет одним из лучших футболистов в мире», — приводит слова Лорена Caught Offside со ссылкой на FairBettingSites.
У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131:
Комментарии
- 26 января 2023
-
14:36
-
14:36
-
14:33
-
14:22
-
14:02
-
13:55
-
13:46
-
13:38
-
13:21
-
13:13
-
13:12
-
12:52
-
12:41
-
12:35
-
12:26
-
12:17
-
11:59
-
11:59
-
11:53
-
11:44
-
11:29
-
11:26
-
11:19
-
11:17
-
11:08
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:39
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:39
Партнерский контент