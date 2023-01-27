Канте сможет сыграть с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на L'Equipe.
Канте должен восстановиться от травмы в феврале. Главный тренер «Челси» Грэм Поттер и игроки лондонского клуба надеются, что футболист примет участие в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится 15 февраля. Однако вариант, при котором Канте сможет сыграть только в ответной встрече, остаётся наиболее вероятным. Ответный матч состоится 7 марта.
Ранее появилась информация, что Канте может покинуть «Челси» в конце сезона. Игроком интересовалась «Барселона».
31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Всего за синих Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач.
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