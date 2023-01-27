Киран Триппьер продлил контракт с «Ньюкаслом» до 2025 года

Защитник Киран Триппьер продлил соглашение с «Ньюкаслом» до 2025 года.



«Ньюкасл» рад сообщить, что Киран Триппьер подписал с нашим клубом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2025 года.



32-летний защитник, перешедший в стан «сорок» из мадридского «Атлетико» в январе 2021 года, в этом сезоне демонстрирует впечатляющую форму в составе нашей команды. Он помог «Ньюкаслу» установить рекордную серию в АПЛ из 15 матчей без поражений.



На счету Кирана 40 матчей за сборную Англии, он принимал участие в чемпионате мира — 2022. Триппьер стал первым трансфером «Ньюкасла» после смены владельцев клуба», — гласит заявление пресс-службы «сорок».

В текущем сезоне АПЛ защитник провёл 20 матчей, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.

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