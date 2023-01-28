Ле Гре просил тренера женской сборной Франции «прикоснуться к нему губами»
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Против экс-главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре выдвинуты новые обвинения, сообщает Eurosport со ссылкой на L'Equipe.
Член исполнительного комитета Федерации футбола Франции Алин Риера рассказала, что 81-летний экс-глава федерации во время последнего заседания исполкома использовал «грубые слова» и «повторял неуместные выражения». Также он обращался к ней «моя любовь».
Кроме того, Риера рассказала об инциденте с участием Ле Гре и тренера женской сборной Франции Коринн Дьякр. Менеджер просил 48-летнюю экс-футболистку «прикоснуться к нему губами».
Ранее прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в отношении Ле Гре, которое будет вести бригада по борьбе с преступлениями против личности (BRDP).
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